سوريا... مجموعة مروحيات تنتقل من "حميميم" إلى "القامشلي"

وأفادت قناة "زفيزدا"، وهي قناة تلفزيونية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بأن مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي وصلت إلى مطار مدينة القامشلي قادمة من قاعدة حميميم. واستغرقت الرحلة من "حميميم" إلى الشمال السوري نحو 5 ساعات.

وأشارت القناة إلى أن طائرات الهليكوبتر الروسية ستوجد في مطار مدينة القامشلي بصفة مستمرة إلى أن تنتفي الحاجة إليها.

وسيتواجد في مطار القامشلي أيضا ما يؤمنه من الهجمات الجوية. ومن أجل ذلك تم نقل منظومة دفاع جوي من نوع "بانتسير" إلى مطار القامشلي.

وتشارك مروحيات سلاح الجو الروسي في تسيير الدوريات المنتظمة لتأمين الشمال السوري.