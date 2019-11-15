الطائرات "المعجزة" التي ساهمت في تطور الطيران العسكري...فيديو

يوجد طائرات غيرت حرب الجو، وطائرات كانت البداية لتطوير طيران عسكري جديد تماما، وتتحدث وكالة "سبوتنيك" عن بعض هذه الطائرات.

رايت "فلاير-1". الولايات المتحدة 1903

تم إصدار هذا الجهاز في نسخة واحدة ولم يكن طائرة حربية. وكان عموما لا يشبه الطائرات كثيرا. ولكن: أقلعت الطائرة التي تحمل رجلاً في الجو وحلقت إلى الأمام وهبطت في مكانها على ارتفاع يساوي ارتفاع مكان الإقلاع. أي أنها، لم تسقط. وهكذا بدأ عصر الطيران الأثقل من الهواء.

سيكورسكي "إيليا موروميتس". روسيا 1914

أول قاذفة حقيقية. أول قاذفة ثقيلة حقيقية، وإذا قارنا المهام التي كانت تقوم بها إيليا موروميتس خلال الحرب العالمية الأولى، وفي الثانية، فيمكن القول أيضا إن هذه أول قاذفة استراتيجية أيضا.

الطائرة قادرة على نقل 500 كيلوغرام من القنابل على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر بسرعة مقاتلة متوسطة - في تلك الأيام كانت حقا معجزة. كانت إيليا موروميتس طائرة من المستقبل. وسيكورسكي "إيليا موروميتس" هي نموذج أولي ل بي-8 وبي-29 وتو-95.

فوكير إنديركير. ألمانيا 1915

لا يمكننا معرفة أول من أدخل المدفعية في قمرة القيادة للمقاتلة. كانت الحرب تجري، وأفكار الكثيرين تعمل في نفس الاتجاه. في البداية، قاتل الطيارون مع بعضهم البعض باستخدام الأسلحة الشخصية، أي المسدسات. كان هناك عدد كبير من الطرق الغريبة للغاية للتعامل مع العدو، لكن المدفع الرشاش أصبح بالتأكيد هو الوسيلة الرئيسية.

ولذلك دخلت مقاتلة أنتون فوكير في القائمة لأنه تم تثبيت مزامن ميكانيكي عليها لإطلاق النار من المروحية لأول مرة.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من اتهام البعض فوكر بنسخ طائرة من طراز Moran-Solne ، على عكس الفرنسيين، كان لدى Fokker إطار ملحوم مصنوع من المعدن بالكامل.

SPAD S.XII. فرنسا 1917

نسخة SPAD S.XII Са.1. «Са» يعني Canon أي مدفعية.

تعود فكرة تركيب مدفعية على الطائرة الفرنسية لجورج جيمينر (53 انتصارًا) ، وقد تمكن المهندسون الفرنسيون من تحويل الفكرة إلى معدن.

كان السلاح الرئيسي للطائرة هو مدفعية "بوتو" من عيار 37 ملم، والذي يقع في وحدة المحرك "إسبانو- سويزا" وإطلاق النار عبر عمود المروحة. كان يتم شحن المدفعية يدويا، يتم التوجيه إلى الهدف على طول مسار مدفع يقترن بها "فيكيرس".

على الرغم من أن السلاح كان أحادي الشحنة مع إعادة التحميل اليدوي وغير مريح للقتال الجوي، لكن منذ تلك اللحظة، أصبح وجود المدفعية في أسطوانات المحرك أمر كلاسيكي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ميسيرستشيميت بي إف.109إي. ألمانيا 1938

هذه المقاتلة الأولى الناجحة بمحرك تبريد سائل. تم هذه المقاتلات بكميات مجنونة وخاضت الحرب العالمية الثانية بأكملها من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. في التعديلات، بالطبع.

إليوشين إيل-2. الاتحاد السوفيتي 1942

طائرة إيل-2 هي أول طائرة هجومية، والتي تم تصميمها بدقة كطائرة للهجوم.

الصندوق المدرع، الذي تم إدخاله في الطائرة، هو أيضا ابتكار جديد. ولكن بشكل أساسي، ولم يتم تصنيع إيل-2 من مقاتلة قديمة، بل تم وضع مشروع جديد وصممت.

وهي لا تزال أكثر الطائرات ضخامة في تاريخ البشرية وهي مثالية للضربات الدقيقة.