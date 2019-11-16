"سو-35" تقوم بمنعطفات حادة بين المباني السكنية...فيديو

تم نشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، يظهر فيه المنعطفات الحادة للطائرة المقاتلة الروسية بين المباني السكنية.

وأكد موقع "توب وار" أن الرحلات الجوية حدثت في سماء فلاديفوستوك - عاصمة إقليم بريمورسكي. تقع القاعدة الجوية المركزية في المنطقة المجاورة لها، على بعد 9 كم من المطار المدني، في إحدى مناطق مدينة أتيوم. هنا يتمركز فوج الطيران 22. منذ عام 2016، بدأ إعادة تسليح هذه الوحدة بمقاتلات سو-35 إس متعددة الأغراض. الآن تشكل سربين في الفوج.

ويستنتج الموقع أن الفيديو يظهر هذا النموذج من الطائرة المقاتلة بالتحديد. ويمكن رؤية كيف تقوم الطائرة بالتحليق بين المباني السكنية و"تنزلق" بعيدا عن المباني الشاهقة ومياه خليج بطرس الأكبر في الفيديو.

وتنتمي طائرة "سو-35إس" إلى الجيل الرابع++ من المقاتلات، وتعتبر أفضل طائرة من نوعها.