إعلام: مقاتلات إسرائيلية تتدرب على معركة ضد "إس-400"

أجرت مقاتلات إسرائيلية من الجيل الخامس F-35I Adir خلال التدريبات الدولية "ديغل كاهول" (العلم الأزرق)، التي تجري على أراضي إسرائيل، معارك تدريبية ضد نظام الصواريخ الروسي "إس-400" تريومف، الذي حاكاه مجمع MIM-104 Patriot الأمريكي.

ووفقا لموقع "بريكينغ ديفينس" الأمريكي، شارك في المناورات مقاتلات العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليونان.

وتدرب الطيارون على إجراء معارك جوية وشن غارات على مواقع الدفاع الجوي. وشاركت في هذا العام لأول مرة في المناورات مقاتلات F-35А التابعة لسلاح الجو الأمريكي و F-35I Adir التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك، شاركت F-15 و F-16 و Eurofighter Typhoon وأكثر من 1000 شخص- أطقم الطيران والكوادر الفنية والإدارية.

وأضاف الموقع أن المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية والألمانية والإيطالية واليونانية، بما في ذلك طائرات F-35 المخفية تدربت على شن غارات جوية على نظام دفاع جوي يحاكي إس-400. مشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يواجه حتى الأن إس-400 ولكن محاكاة المعركة ممارسة جيدة للحروب المستقبلية.

جرت مناورات العلم الأزرق في الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني في قاعدة أوفجا الجوية (إسرائيل)، على بعد حوالي 160 كم من منطقة القتال النشطة في قطاع غزة. تقام التدريبات كل عامين، لأول مرة تم إجراء مناورات في عام 2013.