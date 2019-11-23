صحيفة: وصول مجموعة جديدة من دبابات "تي-90" إلى الجيش الجزائري

ووفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإنها دبابات "تي-90إس أ" التي يستمر الجيش الجزائري في استلام المزيد منها.
New batch of T-90S/A delivered to algeria few days ago pic.twitter.com/Rdl3ukQ1YK— KAD-GHANI (@kad_ghani) November 20, 2019
وقالت الصحيفة الروسية إن القوات المسلحة الجزائرية تملك أسلحة ومعدات عسكرية من أنواع عديدة، وأشارت إلى أن مركبات الجيش الجزائري القتالية المدرعة المجنزرة ودباباته من صنع روسي.
November 20, 2019
وأضافت أن دبابات "تي-90إس أ" تشكل القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية الجزائرية، وأنها تتميز بقوة نارية عالية، ومن مزاياها أنها تستطيع استخدام الصواريخ الموجهة إلى جانب الذخائر العادية الخاصة بالدبابات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)