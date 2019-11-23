صحيفة: وصول مجموعة جديدة من دبابات "تي-90" إلى الجيش الجزائري

نُشرت على موقع "تويتر" صور تُظهر نقل الدبابات على أحد طرق الجزائر.

ووفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإنها دبابات "تي-90إس أ" التي يستمر الجيش الجزائري في استلام المزيد منها.

New batch of T-90S/A delivered to algeria few days ago pic.twitter.com/Rdl3ukQ1YK — KAD-GHANI (@kad_ghani) November 20, 2019

​وقالت الصحيفة الروسية إن القوات المسلحة الجزائرية تملك أسلحة ومعدات عسكرية من أنواع عديدة، وأشارت إلى أن مركبات الجيش الجزائري القتالية المدرعة المجنزرة ودباباته من صنع روسي.

​وأضافت أن دبابات "تي-90إس أ" تشكل القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية الجزائرية، وأنها تتميز بقوة نارية عالية، ومن مزاياها أنها تستطيع استخدام الصواريخ الموجهة إلى جانب الذخائر العادية الخاصة بالدبابات.