البحرية الروسية تدشن أول غواصة تعمل بالكهرباء والوقود...صور وفيديو

واحتفلت البحرية الروسية بإطلاق الغواصة في مؤسسة "أدميرالتي" لأحواض بناء السفن في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والتي تعتبر أول غواصة تعمل بالديزل والكهرباء.

وتعتبر غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا" الروسية هي الأولى من سلسلة الغواصات غير النووية، والتي تعمل بالديزل والكهرباء معا.

وتتميز غواصات المشروع الروسي (636.3) بأنها مجهزة بنظام صواريخ "كالبير بي إل" ومعدات إلترونية حديثة عالية التقنية.

© Sputnik . Alexey Danichev تسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019

وحسب قائد البحرية الروسية الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف: "فإن السمة المميزة لأول غواصة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وغيرها من الغواصات من هذه السلسلة هي أنها مبنية مع مراعاة خصوصيات عملياتها في المنطقة البحرية بالشرق الأقصى".

© Sputnik . Alexey Danichev تسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019

وتم بناء الغواصة ضمن مشروع 636.3، ولصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي، حيث تخطت التجارب الأولية والمراحل التجريبية بنجاح في بحر البلطيق، بحسب "أوريسيا ديلي".