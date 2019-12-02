اليابان تحدث مقاتلة إف-15 جي

ستبلغ تكلفة الإصلاح حوالي 4.5 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، من المخطط تزويد مقاتلات F-15J المحدثة برادار APG-82 متعدد الوسائط (APG-82-Multimode-Radar) ، والذي يستخدم حاليًا في طائرات سلاح الجو الأمريكي F-15E. بالإضافة إلى ذلك، سيتم شراء 116 نظام كمبيوتر من شركة هانيويل و 101 من أنظمة الحرب الإلكترونية BAE Systems ، بالإضافة إلى معدات GPS . ستكون الأسلحة الجديدة إما صواريخ كروز من نوع AGM-158 "جو جو"، أو AGM-158 JASSM.

يشمل برنامج التحديث حوالي 98 مقاتلة يابانية من 200 من طراز F-15J. يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي وتم ترقيتها عدة مرات بالفعل. حتى الآن، لم يكن لدى طائرة F-15J اليابانية القدرة على مهاجمة الأهداف الأرضية، وبالتالي تم استخدامها فقط في القتال الجوي، وفقا لموقع invoen.