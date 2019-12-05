تسجيل
16:36 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مقاتلات أمريكية

    الجيش الأمريكي ينقصه 2000 طيار حربي

    © REUTERS /
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102054/84/1020548426.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/201912051043620532-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-2000-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A/

    يواجه الجيش الأمريكي وعدد من جيوش الدول المتحالفة معه، أزمة نقص في عدد الطيارين، حيث تجد تلك الدول صعوبة في تدريب أطقم جوية تكون قادرة على قيادة الطائرات الحربية المتطورة.

    ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تتفاقم مع تراجع عدد الطيارين الحربيين المدربين، مع مرور الوقت، ووجود مشاكل مالية، إضافة إلى فترة حشد القوات، التي تستمر لفترات طويلة.

    وتتوازي أزمة نقص الطيارين، مع تطور هائل في تقنيات الطيران الحربي، ودخول طائرات جديدة الخدمة في الجيوش الكبرى، بصورة تفرض عليها وضع ضوابط صارمة لاختيار الطيارين الجدد.

    ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن نقص عدد الطيارين، أصبح من أبرز التحديات، التي تواجه القوات الجوية المتطورة، مشيرة إلى أن الخبراء يبحثون كيف كيف إنشاء برامج تدريب متقدمة لتأهيل طيارين على درجة عالية من الآداء، وتطوير مسار أسرع لتعويض هذا النقص في المستقبل.

    وتقول المجلة إن الفترة بين عامي 2006 و 2012، شهدت نقصا كبيرا في عدد الطيارين الحربيين في الجيش الأمريكي والدول الحليفة له، مشيرة إلى أن حجم النقص في عدد طياري الجيش الأمريكي يقدر بـ 2000 طيار حربي.

    وفي عام 2018، أشار تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إلى تحذير قادة بارزون في الجيش الأمريكي من أن العجز في عدد الطيارين الحربيين يتزامن من ترك الطيارين الحاليين للخدمة بوتيرة متسارعة.

    وذكرت المجلة، أن عدد الطيارين العاملين في القوات الجوية الأمريكية لا يتجاوز 18 ألف طيار، بينما تحتاج إلى 20 ألف طيار حتى تكون قادرة على تشغيل 5500 طائرة حربية بقوتها الكاملة.

    وتشمل قائمة العجز طياري المقاتلات الحربية، والقاذفات، وطائرات الشحن العسكري، والمروحيات، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن نسبة العجز في عدد الطيارين وصلت إلى 10 في المئة من إجمالي عدد الطيارين.

    وتصل نسبة العجز الحالي في عدد الطيارين إلى 6 أضعاف العجز، الذي تعرضت له القوات الجوية الأمريكية عام 1947، وخلال مراحل مختلفة في القرن الماضي، إضافة إلى العجز الذي حدث في بداية القرن الحادي والعشرين.

    ويشير طيارون وخبراء إلى أن غياب الاهتمام بثقافة بناء القيادات داخل القوات الجوية الأمريكية أحد الأسباب، التي تقود الطيارين إلى مغادرة عملها في القوات الجوية.

    ويتبنى الجيش الأمريكي استراتيجية الحروب الخاطفة، التي تعتمد على توجيه ضربات جوية كبيرة للقوات المعادية، دون الحاجة إلى الوجود على الأرض بقوات عسكرية كبيرة، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن حشد المزيد من الطيارين في جبهات قتال عدة حول العالم خاصة في سوريا والعراق وأفغانستان، جعل العديد من الطيارين الأمريكيين يتركون العمل في القوات الجوية ويتجهون للعمل في شركات الطيران المدني، إضافة إلى عدم وجود خطط لتعويض ذلك بتدريب أعداد أكبر من الطيارين الذين يمكنهم العمل لفترات كبيرة داخل الجيش الأمريكي.

    انظر أيضا:

    الدخان يكشفها... كيف تغلبت "ميغ-21" على أفضل مقاتلة أمريكية
    كيف أطلقت مقاتلة أمريكية النار على نفسها
    عودة مقاتلات "إف 35" الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية
    مراسل "سبوتنيك": مقاتلات أمريكية تستهدف مواقع فصائل موالية لتركيا شمالي سوريا
    انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض والكونغرس
    كيف يتم تحويل مقاتلات "إف 16" الأمريكية إلى "درونز"
    الكلمات الدلالية:
    الحرب الجوية, طيارين, مقاتلات حربية, الجيش الأمريكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حقول بذور اللفت في إقليم كراسنودار الروسي، 28 أبريل 2019
    أفضل صور جوية لعام 2019 من "سبوتنيك"
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ نوماهوك
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ "توماهوك"
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك