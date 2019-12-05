التركي في المرتبة الثانية... أقوى 11 جيشا في حلف "الناتو"

يعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر تحالف عسكري في العالم، ويضم تحت رايته 29 جيشا، تنفق حوالي 70 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، ويصل تاريخ إنشاؤه إلى 70 عاما.

أورد موقع "ستاتيستا" الأمريكي إحصائية ترصد عدد جنود حلف "الناتو" في عام 2019، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يحتل المرتبة الأولى كأقوى وأضخم جيوش الحلف بعدد جنود يصل إلى مليون و338 ألف جندي.

ويحتل الجيش التركي المرتبة الثانية على قائمة أضخم جيوش حلف الناتو، ويصل عدد جنوده إلى 435 ألف جندي، يليه الجيش الفرنسي، في المرتبة الثالثة، الذي يصل تعداد جنوده إلى 208 آلاف جندي، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة، التي يصل عدد جيشها إلى 184 ألف جندي، بحسب الموقع الأمريكي.

Tories mendacity knows no bounds. They suggest they are the party for NATO, the armed forces and veterans. What have they done since 2010?



Spending down 20%.. Under the Tories, trained army strength has fallen from 102,000 to just under 74,000.#GTTO to oust @simonclarkemp pic.twitter.com/4m11m2ZZEi — Stefan (@SZaitschenko) December 4, 2019

ويأتي الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 5 بـ 179 ألف جندي، يليه الجيش البريطاني، في المرتبة السادسة، بـ 144 ألف جندي، ثم الجيش البولندي بـ 123 ألف جندي، بينما تأتي إسبانيا في المرتبة رقم 8 بـ 121 ألف جندي.

Trump says Europe is not spending enough on military. Wrong! Europe spends lots of money on defence: 40% of 🇺🇸 & 4 x 🇷🇺. The problem is we duplicate our expenditure 28 times. Only a European Army as a pillar of NATO can solve this. That’s what Trump should be pushing for. #NATO70 pic.twitter.com/3iaebXhnb9 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 3, 2019

وتحتل اليونان المرتبة التاسعة بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بجيش يصل عدد جنوده إلى 105 ألف جندي، يليها الجيش الكندي، الذي يحتل المرتبة العاشرة بـ 72 ألف جندي، ثم الجيش الروماني، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين جيوش الناتو بـ 69 ألف جندي.

وبحسب إحصائيات الموقع، فإن بقية دول الحلف، تمتلك جيوش لا يتجاوز عدد كل منها 50 ألف جندي.

في عام 1949، وقعت 12 دولة معاهدة تشكيل الحلف، وهي بلجيكا، كندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت له 4 دول أخرى حتى عام 1989، ليصبح عدد أعضائه 16 دولة.

Turkey has #NATO's second largest army and carries out all of its duties and responsibilities and provides indispensable strength to @NATO. pic.twitter.com/7nWTOpeDn2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2019

ومنذ عام 1989 حتى 2009، وصل عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى 28 دولة، أي أنه ضم 12 دولة إضافية في تلك الفترة، في حين زاد العدد إلى 29 دولة حتى عام 2019.