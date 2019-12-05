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16:35 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    صورة أرشيفية لدبابة تركية

    التركي في المرتبة الثانية... أقوى 11 جيشا في حلف "الناتو"

    © AP Photo /
    رصد عسكري
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    يعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر تحالف عسكري في العالم، ويضم تحت رايته 29 جيشا، تنفق حوالي 70 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، ويصل تاريخ إنشاؤه إلى 70 عاما.

    أورد موقع "ستاتيستا" الأمريكي إحصائية ترصد عدد جنود حلف "الناتو" في عام 2019، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يحتل المرتبة الأولى كأقوى وأضخم جيوش الحلف بعدد جنود يصل إلى مليون و338 ألف جندي.

    ويحتل الجيش التركي المرتبة الثانية على قائمة أضخم جيوش حلف الناتو، ويصل عدد جنوده إلى 435 ألف جندي، يليه الجيش الفرنسي، في المرتبة الثالثة، الذي يصل تعداد جنوده إلى 208 آلاف جندي، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة، التي يصل عدد جيشها إلى 184 ألف جندي، بحسب الموقع الأمريكي.

    ويأتي الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 5 بـ 179 ألف جندي، يليه الجيش البريطاني، في المرتبة السادسة، بـ 144 ألف جندي، ثم الجيش البولندي بـ 123 ألف جندي، بينما تأتي إسبانيا في المرتبة رقم 8 بـ 121 ألف جندي.

    وتحتل اليونان المرتبة التاسعة بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بجيش يصل عدد جنوده إلى 105 ألف جندي، يليها الجيش الكندي، الذي يحتل المرتبة العاشرة بـ 72 ألف جندي، ثم الجيش الروماني، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين جيوش الناتو بـ 69 ألف جندي.

    وبحسب إحصائيات الموقع، فإن بقية دول الحلف، تمتلك جيوش لا يتجاوز عدد كل منها 50 ألف جندي.

    في عام 1949، وقعت 12 دولة معاهدة تشكيل الحلف، وهي بلجيكا، كندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت له 4 دول أخرى حتى عام 1989، ليصبح عدد أعضائه 16 دولة.

    ومنذ عام 1989 حتى 2009، وصل عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى 28 دولة، أي أنه ضم 12 دولة إضافية في تلك الفترة، في حين زاد العدد إلى 29 دولة حتى عام 2019.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, الجيش التركي, الناتو
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