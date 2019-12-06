رصد سلاح مميز للعمليات الخاصة بحوزة "قوات النمر" السورية

أفادت معلومات صحفية بوجود سلاح روسي مميز للعمليات الخاصة بحوزة "قوات النمر" التي تعتبر من وحدات النخبة في الجيش العربي السوري.

وقالت صحيفة روسية إن السلاح المميز الذي تم رصده بحوزة قوات النمر هو البندقية الرشاشة "9أ-91".

Russian 9A-91 rifle with a PKS-01 RDS with a #SyAA Tiger Force soldier in August of 2019 #Syria. pic.twitter.com/OVGxYChVte — Mick (@AnalystMick) December 4, 2019

​وتعتبر هذه البندقية التي خصصت لقوات العمليات الخاصة سلاحا خفيفا وصغيرا، إذ يبلغ وزنها عندما تكون مؤخرتها مطوية 373 ملم وحوالي 600 ملم مع المؤخرة. ووزنها 2.1 كيلوغرام، وتستطيع إطلاق 700 طلقة في الدقيقة. ويبلغ مداها المجدي الأقصى 400 متر. ويتسع مخزنها لـ20 خرطوشة.

ويمكن تزويدها بجهاز التنشين الليلي وأيضا بكاتم الصوت والنار ومعيّن الأهداف الليزري.

وتم اتخاذ هذه البندقية أساسًا لصنع سلاح آخر لقوات العمليات الخاصة هو بندقية القنص "في سي كا-94". واستخدمت هذه البنادق أيضا في المعارك ضد المجموعات الإرهابية في سوريا.