وسائل إعلام: أمريكا تطور قاتل "إس-400" الروسية

تطور الولايات المتحدة الأمريكية نظاما صارخيا جديدا (أرض – أرض)، وقد أطلق عليه اس " Precision Strike Missile"، حيث سيكون قادرا على التغلب على أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، حسب وسائل الإعلام الغربية.

ووفقا لصحيفة " Breaking Defense" نقلا عن الجنرال جون رافيرتي، فإن المنظومة الجديدة شهدت اختبارا في 10 ديسمبر، حيث كان مدى الإطلاق 500 كم. وكان هذا المدى محظورا بموجب معاهدة الحد من الأسلحة القصيرة ومتوسطة المدى، ولكن الولايات المتحدة خرجت منها في أغسطس من هذا العام.

وأشار الجنرال إلى أن الصاروخ سيدخل الخدمة العسكرية في عام 2023 وسيكون هدفه تعزيز القوات الجوية والبحرية الأمريكية بشكل كبير.

ويشار إلى أنه، في وقت سابق، أجرت الولايات المتحدة اختبارات لصاروخ متوسط المدى غير نووي، كان محظورا سابقا بموجب معاهدة الحد من الأسلحة القصيرة ومتوسطة المدى.