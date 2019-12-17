طائرة مسيرة روسية تدشن عصر حروب "ذكية"

وأشارت صحيفة "جين مين جيباو" إلى أن الاعتقاد السائد لدى خبراء الطيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تملك قصب السبق في صناعة الطائرات المسيرة، وأن روسيا تسير خلف الولايات المتحدة في هذا المجال. ولكن الحقيقة هي أن روسيا تمكنت في الفترة الأخيرة من اللحاق بالولايات المتحدة.

وعندما أظهرت روسيا للعالم طائرتها المسيرة الجديدة المسماة "الصياد" (أوخوتنيك)، بات واضحا أن روسيا لا تعود تقتصر على استخدام الطائرات المسيرة لغرض الاستطلاع والاستخبار وحده، إذ ظهرت فيها طائرة مسيرة مقاتلة.

ووفقا للصحيفة، فإن طائرة "أوخوتنيك" هي طائرة عصر الذكاء الاصطناعي. وفي المجال العسكري دشنت طائرة "أوخوتنيك" عصر المعارك "الذكية" التي تستخدم فيها آليات عسكرية خالية من الطاقم البشري.

وتركز روسيا، برأي الصحيفة الصينية، على تشكيل وحدات كاملة من طائرات "أوخوتنيك" لتكون مستعدة، وفقا لما قالته الصحيفة الصينية، لتغيير الملامح الخارجية لحرب المستقبل وجوهرها.