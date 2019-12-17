روسيا تحدث مدفع "مستا-إس إم" وتزوده بذخيرة جديدة

صرح دميتري سيميزوروف، المدير العام لشركة "أورال ترانسماش" (ضمن "أورال فاغون زافود" روستيخ)، بأن المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم" ستصبح أسرع وستحصل على ذخيرة جديدة.

وقال سيميزوروف لوكالة "سبوتنيك": "ستكون المدفعية قادرة على المناورة بشكل أفضل وأسرع. نحن ننتظر ظهور ذخيرة جديدة، ونعمل على ذلك مع شركات صناعة الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من العمل الجاري لزيادة موثوقية هذه الآلة، لذلك أعتقد أن المدفعية ستحافظ على حالة النظام القتالي الرئيسي لفترة طويلة جدًا".

وأضاف أنه في الوقت الحالي، تم الانتهاء من أعمال تحديث مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع "مستا-إس" وجعلها من مستوى "مستا-إس إم". "لقد انتهينا من أعمال التحديث، والآن نقوم بتسليمها إلى القوات. تم الانتهاء من خطة 2019 بالكامل، وبدأنا بالعمل في خطة 2020. إذا واصلنا القيام بذلك، فيمكننا الانتهاء من خطة 2020 في النصف الأول من العام المقبل".

ويعتقد أنه في السنوات المقبلة سيكون أساس أسطول المدفعية الذاتية الدفع المدفعية المحدثة 2إس19إم1 "مستا-إس" و2إس19إم2 "مستا-إس إم".