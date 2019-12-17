البحرية الصينية تتسلم أول حاملة طائرات صنعت محليا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حاملة الطائرات شاندونغ، وهي الأولى التي تصنع في الصين، تم تسليمها اليوم الثلاثاء لسلاح البحرية.

وقالت إن تسليم حاملة الطائرات، وهي الثانية في سلاح البحرية، يعد خطوة مهمة في برنامج تحديث الجيش الصيني.

وجرى حفل التسليم في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، وشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الصينية، في أبريل/نيسان، فيديو، حيث ترصد اختبارات حاملة الطائرات من مشروع 001أ، ويظهر في الفيديو إقلاع المروحيات من على متن السفينة.