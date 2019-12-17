البحرية الصينية تتسلم أول حاملة طائرات صنعت محليا

وقالت إن تسليم حاملة الطائرات، وهي الثانية في سلاح البحرية، يعد خطوة مهمة في برنامج تحديث الجيش الصيني.
وجرى حفل التسليم في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، وشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الصينية، في أبريل/نيسان، فيديو، حيث ترصد اختبارات حاملة الطائرات من مشروع 001أ، ويظهر في الفيديو إقلاع المروحيات من على متن السفينة.
New footage released by China offers an inside look at the country's first self-developed aircraft carrier during its latest sea trial (Video via CCTV Military Channel) pic.twitter.com/HRQ9QACrzu— People's Daily, China (@PDChina) April 18, 2019
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