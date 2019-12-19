بدء المرحلة الختامية للمناورات الهندية الروسية "إندرا"

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي بقيادة أسطول المحيط الهادئ في بيان له بهذا الشأن، اليوم الخميس: "تجري المرحلة الختامية من المناورات "إندرا 2019 " في ميدان التدريب "بابينا" الهندي الواقع في ولاية أوتار براديش".

وعلاوة على ضباط القيادة الدولية يقوم وزير الدفاع الهندي، سيريباد نايك، ونائب قائد المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، الفريق سيرغي سيفريوكوف، بمتابعة العمليات، التي تقوم القوات المشتركة بتنفيذها خلال المرحلة العملية لهذا المشروع.

وتم استعراض نتائج المناورات، ومنح عدد من العسكريين في كلا الجيشين ميداليات خاصة بوزارتي الدفاع وهدايا تذكارية، ثم قام المسؤولون بالتعرف على نماذج الأسلحة الخفيفة للبلدين.