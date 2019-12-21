الجزائر: استخدام طائرات "ياك-130" في ضرب أهداف أرضية

وخصصت طائرة "ياك-130" أولا لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات الحديثة، ولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى استخدامها في ضرب أهداف أرضية خلال مناورات الجيش الجزائري.

Algerian light fighters Yak-130 doing close air support tasks during exercices conducted in the 2nd military region in the west of algeria 05.12.2019 pic.twitter.com/aCb8yPipqS — kimo dial (@aggounkamel4) December 5, 2019

​ولا يفاجئ ذلك مَن يعرف أن طائرة "ياك-130" البالغ وزنها 10 أطنان، تصلح أيضا للاستخدام كمقاتلة قاذفة، فهي تستطيع أن تحمل 3000 كيلوغرام من القنابل والصواريخ ومدافع عيار 23 ملم. وتوجد 9 نقاط تعليق تحت جناحها لحمل القنابل والصواريخ.

وتستطيع هذه الطائرة أيضا أن تتعامل مع الأهداف الجوية بنجاح. ومن أجل ذلك توجد بحوزتها صواريخ جو – جو.

كما تستطيع "ياك-130" أن تدافع عن نفسها من خلال إطلاق الأهداف الحرارية الكاذبة التي تجذب الصواريخ المضادة للطائرات.

ومن الجدير ذكره أن روسيا هي التي تصنع طائرات "ياك-130".