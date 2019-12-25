روسيا... صاروخ استراتيجي ذو رأس مدمر متميز يدخل الخدمة

ومن الصواريخ الجديدة التي حصلت عليها قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية صاروخ "يارس". وأعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو خلال اجتماع أركان وزارة الدفاع عن تجهيز ثلاثة أفواج أخرى من قوات الصواريخ الاستراتيجية بصواريخ "يارس" في الفترة الأخيرة.

وهناك صاروخ استراتيجي آخر تمت صناعته في الفترة الأخيرة هو صاروخ "أفانغارد". ويتميز هذا الصاروخ برأسه المدمر الذي يستطيع أن يحلق منفردا بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت. وكشف وزير الدفاع، عن البدء بتجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية بصواريخ "أفانغارد"، حيث قال إن أول فوج مزوّد بصواريخ "أفانغارد" يدخل الخدمة هذا الأسبوع.

وتتضمن الخطة، المزمع تنفيذها خلال عام 2020، تسليم 22 قاذفا (أو منصة) لإطلاق صواريخ "يارس" و"أفانغارد" إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية.