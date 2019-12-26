طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي، من طراز" بوينغ RC"، بالقرب من حدود كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية.

وأقلعت الطائرة من القاعدة الأمريكية في أوكيناوا، وحلقت في منطقة الساحل الشرقي لكوريا الديمقراطية، يوم أمس الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول.

بالإضافة إلى ذلك قامت طائرة "Boeing E-8C" بمهمة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية في نفس الوقت، حسب موقع "Aircraft Spots".

USAF E-8C 96-0042 RONIN33 on task over the Korean Peninsula at 31,000 feet — Aircraft Spots (@AircraftSpots) December 25, 2019

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في عام 2018. حينها عُقدت أول قمة على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

بعد ذلك، التقى القائدان مرتين، لكنهما لم يحققا نجاحًا كبيرًا في المفاوضات.