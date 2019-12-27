دبابة سورية تصمد أمام صاروخ الإرهابيين

تستعين وحدات الجيش العربي السوري التي تواصل الكفاح ضد الإرهابيين بدبابات قديمة من طراز "تي-55" و"تي-62" إلى جانب دبابات "تي-90أ" وموديلات حديثة لدبابة "تي-72".

ويشار إلى أن الدبابات التي تم تصميمها هندسيًا في خمسينات القرن الماضي تستطيع أن تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات. وتم تأكيد ذلك قبل أيام حين تعرضت إحدى دبابات الجيش السوري من طراز "تي-62" إلى هجوم الإرهابيين. وهناك معلومات تفيد أن الإرهابييين أطلقوا صاروخ "تاو" من صنع أمريكي على هذه الدبابة.

وبيَّن مقطع الفيديو أن الصاروخ أصاب مقدمة الدبابة، مُتسببا في انفجار شديد نتجت عنه سحابة كبيرة من الدخان والغبار. ولكن الدبابة لم تتفجر، ولم تشتعل النار فيها، ولم تلحق أضرار كبيرة بها.

وأصيب أحد جنود الدبابة. ونقله رفاقه إلى مكان آمن لا يتعرض إلى إطلاق النار. أما الدبابة فيمكن إعادة الجاهزية القتالية لها في وقت سريع كما أفادت بذلك صحيفة روسية.

ATGM militants ATGM strikes at T-62 SAA (government forces) A ​​number of sources claim that the launch was from TOW,



Bottom line: the crew was shell-shocked, the armor was strong, everyone was alive. T-62 withstood the hit. Recording from the drone.@200_zoka @Sunkway_China pic.twitter.com/RhEDpkXK8I — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) December 25, 2019

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