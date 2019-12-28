محلل عسكري يكشف "هدايا" العام الجديد للجيش الروسي

تحدث المحلل العسكري، ألكسندر ميخايلوف، لوسائل الإعلام عن الأسلحة الجديدة التي يجب أن تحصل عليها القوات المسلحة الروسية في العام الجديد 2020.

وتأتي في طليعة هدايا العام الجديد للقوات الجوية طائرتان من طراز "سو-57" تدشنان تزويد القوت الجوية الروسية بالطائرات المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات. ويجب أن تتسلم القوات الجوية الروسية أكثر من 70 طائرة أخرى من طراز "سو-57" خلال الأعوام السبعة القادمة.

أما القوات البحرية فيُتوقع أن يمنحها العام الجديد صاروخا فائق السرعة التي تعادل أضعاف سرعة الصوت. وستوضع صواريخ "تسيركون" في سفن السطح والغواصات.

وفي ما يخص قوات الدفاع الجوي سيتواصل خلال عام 2020 تجهيزها بمنظومات "إس-400" و"إس-300في4" وكذلك منظومات صواريخ "بوك-إم3" المتوسطة المدى ومنظومات صواريخ "تور-إم2" القريبة المدى.

ومن الهدايا المنتظرة للقوات البرية نظام صواريخ "غيبكا إس" المحمولة على الكتف التي تستطيع توفير أكبر حماية ممكنة لوحدات القوات البرية أثناء الحركة.