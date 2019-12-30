تصنيع نسخة تصدير لمقاتلة "ميغ-35" الخفيفة بقمرة جديدة

أعلن المدير العام لشركة بناء الطائرات المتحدة الروسية يوري سليوسار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الشركة تقوم بإنشاء نسخة تصدير جديدة لمقاتلة "ميغ -35" مع قمرة قيادة جديدة.

وقال سليوسار: "نحن نتحدث عن تصنيع نسخة تصدير مع قمرة قيادة جديدة من مقاتلة "ميغ-35". إن عددا من شركائنا الأجانب مهتمين بهذه المقاتلة. نحن نجري المفاوضات".

تختلف نسخة التصدير من "ميغ-35" عن النسخة العادية، بتغيير هيكل الطائرة والنظام المحدث لمعدات الرادار. وهي مزودة برادار نشط مرحلي قادر على اعتراض ومرافقة حتى 30 هدفا جويا في آن واحد.

تم تزويد ميغ-35 بمحرك جديد بقوة دفع أكبر، ويمكن تزويدها بالوقود في الجو ولديها القدرة على القيام بدور الناقلة. ويوجد نسخة بمقعد واحد ونسخة بمقعدين.

تسمح أحدث إلكترونيات الطيران المدمجة مع الأسلحة عالية الدقة لمقاتلة ميغ-35 بحل مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك: اكتساب التفوق الجوي في المواجهة مع مقاتلات الجيل الرابع والخامس، واعتراض أسلحة الهجوم الجوي الحديثة، وتوجيه ضربات بأسلحة عالية الدقة إلى أهداف أرضية وسطحية دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي ليلا ونهارا في جميع الظروف الجوية، وإجراء الاستطلاع الجوي باستخدام المعدات البصرية واللاسلكية، وكذلك المشاركة في عمليات تنفيذ مهمة المراقبة الجوية وإدارة مجموعة جوية.

يتكون الطاقم من شخص أو اثنين، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 24500 كيلوغرام، والحد الأقصى للحمل الخارجي هو 6500 كيلوغرام، والحد الأقصى للسرعة 2100 كم / ساعة، ومدى الرحلة 3000 كيلومتر.