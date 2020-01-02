تسجيل
15:53 02 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    بندقية كلاشينكوف أك-74إم

    كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"

    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103704/17/1037041736.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202001021043941461-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%87-47-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80100-%D8%AC%D9%8A%D8%B4/

    تعد "إيه كيه 47" أخطر بندقية هجومية في العالم، ويصنفها الخبراء بـ"البندقية الأسطورية"، التي غيرت قواعد الاقتحام في المعارك البرية، لأنها تمنح الجنود قوة نيرانية هائلة، رغم خفة وزنها، وهو ما جعلها مكون أساسي في تسليح جيوش أكثر من 100 دولة.

    وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" إن الكلاشينكوف الروسية "إيه كيه 47" تلقب بالبندقية الأسطورية، الأخطر على الإطلاق، مشيرة إلى أن المقاتلين السوريين، التابعين للجيش السوري الحر، استطاعوا طرد أفراد القوات الخاصة الأمريكية إلى خارج إحدى القرى بالقرب من الحدود التركية، باستخدام تلك البندقية.

    وتقول المجلة الأمريكية: "إن القوة التي كان يظهرها المقاتلون الروس، تكمن في اعتمادهم على تلك البندقية الخارقة"، التي تم إنتاجها في البداية لصالح جيش الاتحاد السوفيتي، وتم تصديرها على نطاق واسع للعالم، لتصبح البندقية رقم 1 في غالبية جيوش العالم، باستثناء خصوم روسيا.

    وتتميز بندقية كلاشينكوف "إيه كيه 47" بسهولة إنتاجها، وسهولة الاستخدام، إضافة إلى كفاءتها العالية في ميادين القتال، وهو ما يجعلها بندقية ذات فاعلية قتالية عالية.

    وتقول المجلة: "إن تلك البندقية لها تاريخ طويل من الإنجازات في ميادين القتال، التي اندلعت خلال العقود الماضية، في غالبية مناطق العالم تقريبا، حتى أصبحت جزء لا يتجزأ من أي معركة حربية في العصر الحديث".

    وأنتج الاتحاد السوفيتي بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" عام 1947، وأصبحت أحد أسرار الدولة حتى عام 1953، عندما حصلت "سي آي إيه" على رسم توضيحي للبندقية من أحد عملائها، ففي أبريل/ نيسان عام 1953، حصلت الوكالة الاستخباراتية الأمريكية على أول رسم توضيحي لأفضل بندقية تم إنتاجها في القرن العشرين.

    ورغم السرية التي تم فرضها على بندقية كلاشنيكوف في السنوات الأولى لإنتاجها، إلا أنها أصبحت، خلال 20 عاما من إنتاجها، البندقية الهجومية الأكثر انتشارا حول العالم، بحسب مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية.

    ويصل عدد الدول، التي تستخدم البندقية إلى أكثر من 100 دولة، وكان استخدام البندقية في بداية الأمر مقصورا على جنود المشاة المحترفين، ولم يكن يسمح للجنود الجدد باستخدامها، ولم يكن يستخدمها الجنود الموجودون في مناطق قريبة من تجمعات سكنية.

    ويصل مدى طلقة البندقية إلى ألف متر، وسرعة الرمي 650 طلقة في الدقيقة، وطول البندقية في وضعية الطي هو 64.5 سم، وتستخدم طلقات عيار (39*7.62 مم).

    انظر أيضا:

    روسيا تبدأ بتزويد السعودية ببنادق كلاشينكوف "إيه كيه 103"
    كلاشينكوف روسية تستخدمها القوات الخاصة الأمريكية (فيديو)
    كيف اكتشفت الـ"سي آي إيه" سر "كلاشنيكوف" عام 1953(فيديو وصور)
    "كلاشينكوف" تكشف تفاصيل تصميم أحدث طراز "أ كا-12"
    الكلمات الدلالية:
    الحرب البرية, الجيش الروسي, بندقية الكلاشينكوف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    أفضل تطبيقات أندرويد في 2019
    أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك