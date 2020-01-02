كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"

تعد "إيه كيه 47" أخطر بندقية هجومية في العالم، ويصنفها الخبراء بـ"البندقية الأسطورية"، التي غيرت قواعد الاقتحام في المعارك البرية، لأنها تمنح الجنود قوة نيرانية هائلة، رغم خفة وزنها، وهو ما جعلها مكون أساسي في تسليح جيوش أكثر من 100 دولة.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" إن الكلاشينكوف الروسية "إيه كيه 47" تلقب بالبندقية الأسطورية، الأخطر على الإطلاق، مشيرة إلى أن المقاتلين السوريين، التابعين للجيش السوري الحر، استطاعوا طرد أفراد القوات الخاصة الأمريكية إلى خارج إحدى القرى بالقرب من الحدود التركية، باستخدام تلك البندقية.

وتقول المجلة الأمريكية: "إن القوة التي كان يظهرها المقاتلون الروس، تكمن في اعتمادهم على تلك البندقية الخارقة"، التي تم إنتاجها في البداية لصالح جيش الاتحاد السوفيتي، وتم تصديرها على نطاق واسع للعالم، لتصبح البندقية رقم 1 في غالبية جيوش العالم، باستثناء خصوم روسيا.

A CIA Agent’s Drawing of the First AK-47 Sightinghttps://t.co/Iyq2fmKhKK pic.twitter.com/TeNW9zfUf9 — Popular Mechanics (@PopMech) September 5, 2018

وتتميز بندقية كلاشينكوف "إيه كيه 47" بسهولة إنتاجها، وسهولة الاستخدام، إضافة إلى كفاءتها العالية في ميادين القتال، وهو ما يجعلها بندقية ذات فاعلية قتالية عالية.

وتقول المجلة: "إن تلك البندقية لها تاريخ طويل من الإنجازات في ميادين القتال، التي اندلعت خلال العقود الماضية، في غالبية مناطق العالم تقريبا، حتى أصبحت جزء لا يتجزأ من أي معركة حربية في العصر الحديث".

The AK-47 Might Be the Most Legendary Assault Rifle Ever | The National Interesthttps://t.co/oy2nE3gs2S — Rojname News English (@ROJNAME_english) January 2, 2020

وأنتج الاتحاد السوفيتي بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" عام 1947، وأصبحت أحد أسرار الدولة حتى عام 1953، عندما حصلت "سي آي إيه" على رسم توضيحي للبندقية من أحد عملائها، ففي أبريل/ نيسان عام 1953، حصلت الوكالة الاستخباراتية الأمريكية على أول رسم توضيحي لأفضل بندقية تم إنتاجها في القرن العشرين.

ورغم السرية التي تم فرضها على بندقية كلاشنيكوف في السنوات الأولى لإنتاجها، إلا أنها أصبحت، خلال 20 عاما من إنتاجها، البندقية الهجومية الأكثر انتشارا حول العالم، بحسب مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية.

ويصل عدد الدول، التي تستخدم البندقية إلى أكثر من 100 دولة، وكان استخدام البندقية في بداية الأمر مقصورا على جنود المشاة المحترفين، ولم يكن يسمح للجنود الجدد باستخدامها، ولم يكن يستخدمها الجنود الموجودون في مناطق قريبة من تجمعات سكنية.

ويصل مدى طلقة البندقية إلى ألف متر، وسرعة الرمي 650 طلقة في الدقيقة، وطول البندقية في وضعية الطي هو 64.5 سم، وتستخدم طلقات عيار (39*7.62 مم).