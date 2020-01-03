أفضل مشاة بحرية في العالم

وترأست القائمة مشاة البحرية الأمريكية، وعددها حوالي 186 ألف شخص وحوالي 38 ألفا من جنود الاحتياط، وفقا لبيانات 2017.

واحتلت المركز الثاني المشاة البحرية الروسية. يؤدي هذا النوع من القوات نفس الدور الذي تؤديه الأمريكية- إنها قوة استكشافية متخصصة في عمليات الإنزال، بحسب المجلة. والمشاة البحرية الروسية قوة مدربة تدريبا جيدا وجاهزة للقتال.

وفي المركز الثالث المشاة البحرية الملكية البريطانية، وهي عبارة عن مشاة في حالة استعداد دائم للقتال. عدد مشاة البحرية البريطانية حوالي 7 آلاف شخص.

في المركز الرابع المشاة البحرية في كوريا الجنوبية. هذا النوع من القوات الكورية الجنوبية يتميز بعدد كبير إلى حد ما - حوالي 29 ألف شخص في عام 2018. يتم تدريب المشاة البحرية في البلاد من قبل متخصصين من الولايات المتحدة وتؤدي وظائف مماثلة للأمريكية.

ويغلق القائمة مشاة البحرية الصينية. كما أشارت المجلة، يبلغ عدد قوات جيش التحرير الشعبي حوالي 30 ألف شخص، وهي مصممة للعمليات مع السفن والقواعد البحرية. مشاة البحرية الصينية ليس لديهم خبرة قتالية، ولحل هذه المشكلة، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني يتخذ خطوات لتوثيق التعاون مع البحرية الروسية.