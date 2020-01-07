خبير: روسيا قد ترسل "إس-400" و"بوك" إلى العراق

أعلن إيغور كوروتشنكو، عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية، أنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية إس-400.

وأكد كوروتشنكو أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي خلال غارة جوية على العراق يدل على أن بغداد بحاجة إلى تحسين نظام الدفاع الجوي.

وقال كورتشنكو لوكالة "سبوتنيك": "العراق شريك لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، ويمكن لروسيا إرسال الوسائل اللازمة لضمان سيادة البلاد وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما في ذلك توريد صواريخ إس-400 وغيرها من أجزاء نظام الدفاع الجوي، مثل "بوك-إم3" و"تور-إم2" وغيرها"..

في السنوات الأخيرة، زودت روسيا العراق بقاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ "سولنتبيك"، والمروحيات الهجومية مي-35 ومي-28إن إيه وطائرات سو-25 ودبابات تي-90 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية بانتسير-إس1.

يذكر أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف التقى في سبتمبر/ أيلول مع مستشار رئيس الوزراء العراقي في شؤون الأمن القومي، فالح الفياض، وناقش التعاون العسكري التقني والوضع في سوريا. في وقت لاحق، صرح السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي، أن بغداد لا تتفاوض مع موسكو على شراء إس-400، و"لا يوجد أي تلميح على هذا".