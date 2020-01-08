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18:27 08 يناير/ كانون الثاني 2020
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    قاعدة العديد الأمريكية في قطر

    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج

    © AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
    رصد عسكري
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    نفذت إيران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، اليوم الأربعاء، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم شمل 20 موقعا في قاعدتي عين الأسد، غربي العراق، والقاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل، بإقليم كردستان.

    وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم تسبب في مقتل 80 أمريكيا، بينما قال "البنتاغون" إنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين، وأن الأضرار كانت مادية فقط.

    وتشير تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكيتين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك قواعد عسكرية في أكثر من 7 دول عربية في الخليج والدول المحيطة بها، إضافة إلى أعداد محدودة في دول أخرى، تقوم بمهام عسكرية محددة.

    1- العراق

    يرجع تاريخ الوجود العسكري الأمريكي في العراق إلى عام 2003، حيث دخلت قواته قاعدة عين الأسد الجوية، للمرة الأولى عقب غزو العراق، بحسب صحيفة "التليغراف".

    ووصل عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 150 ألف جندي، حتى تم إعلان انسحابها عام 2011، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

    وأصبح عدد الجنود الأمريكيين في نهاية 2019، حوالي 6 آلاف جندي في العراق، التي عادوا إليها عام 2014، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة أمريكا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. 

    وتوجد القوات الأمريكية حاليا في قاعدتين رئيسيتين في العراق، هما:

    - قاعدة عين الأسد

    توجد بمحافظة الأنبار، شمال غربي العراق، وبها حوالي 1500 جندي أمريكي.

    - قاعدة أربيل الجوية

    هذه القاعدة مزودة بصواريخ وطائرات ورادارات متطورة، وقد بدأت قوات التحالف استخدامها في عام 2015.

    2- البحرين

    توجد في البحرين قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي، بحسب ما ذكرته "أسوشيتد برس".

    وتوجد مقاتلات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، التي تضم طائرات استطلاع، ووحدات قوات خاصة.

    وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    3- الكويت 

    يوجد فيها نحو 13 ألف جندي أمريكي، وتستضيف عتاد وقوات جوية وبحرية على أرضها، ويوجد في مطار الكويت الدولي، أكبر مركز دعم لوجستي للقوات الأمريكية في المنطقة، وتتمركز فيه نحو 2200 عربة كاسحة ألغام وعربات تكتيكية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن الكويت من أكبر حلفائها خارج "الناتو".

    4- سلطنة عمان

    يوجد فيها مئات الجنود الأمريكيين، وتسمح السلطنة للقوات الأمريكية باستخدام موانئها وأجوائها، ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية معها اتفاقا عسكريا بحريا يسمح باستخدام موانئها.

    5- قطر

    يوجد في قطر مقر القيادة المركزية الأمريكية، داخل قاعدة العديد الجوية، وبها حوالي 13 ألف جندي أمريكي، وتخطط قطر لتوسعة تلك القاعدة، التي يوجد بها قاذفات "بي 52" النووية الأمريكية.

    6- السعودية

    في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الجيش الأمريكي أرسل 3500 جندي أمريكي إلى السعودية، إضافة إلى طائرات إنذار مبكر، وطائرات استطلاع بحري، وبطاريات صواريخ "باتريوت"، إضافة إلى قاذفات استراتيجية وطائرات دون طيار.

    7- الإمارات

    يعد ميناء جبل علي في الإمارات، واحدة من أكبر مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، في الخارج.

    وتستضيف الإمارات حوالي 5 آلاف جندي أمريكي، بعضهم في أبو ظبي، وفي قاعدة الظفرة الجوية، التي يوجد بها طائرات أمريكية مسيرة، ومقاتلات "إف 35 الشبحية"، كما توجد قاعدة عسكرية أمريكية صغيرة في إمارة الفجيرة، في خليج عمان.

    8- دول أخرى

    وبحسب "نيويورك تايمز"، توجد أعداد محدودة من العسكريين الأمريكيين في العديد من الدول منها الأردن، يقومون بأدوار عسكرية مهمة مثل قيادة السفن الحربية والطائرات، وإدارة بعض مراكز القيادة في بعض العمليات العسكرية. 

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, أخبار القواعد العسكرية, أمريكا, إيران
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