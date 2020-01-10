روسيا تتسلم غواصة نووية استراتيجية حديثة في فبراير المقبل

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، ألكيسي رحمانوف، اليوم الجمعة، أن البحرية الروسية ستتسلم أول غواصة نووية استراتيجية حديثة "الأمير فلاديمير" من طراز "بوراي -أ" في فبراير/شباط المقبل.

وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "عملية تسليم الغواصة النووية الاستراتيجية الحديثة للقوات البحرية الروسية سيتم قريبا، وذلك بعد أن تم تعديل توقيت الاستلام الذي تأخر، حيث كان من المقرر تسليمها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لأسباب فنية تم تأجيل ذلك".

وأضاف رحمانوف، قائلا: "آمل أن يتم تسليم الغواصة إلى الأسطول الروسي بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، وسيتم رفع علم البحرية عليها لكي تنطلق في البحر بعد أن يقوم الفريق على التدرب عليها".

والآن أصبحت البحرية الروسية مسلحة بثلاث غواصات من طراز بوري ومنها "يوري دولغوروكي" و"ألكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ".