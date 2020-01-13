"قادر 2020"... الجيش المصري يطلق تدريبات عسكرية واسعة

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ المناورة "قادر 2020"، التي شملت تنفيذ القوات الجوية المصرية عددا من المهام القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تضمنت تنفيذ المنطقة الغربية العسكرية مهامها على امتداد الحدود الغربية وساحل البحر المتوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان اليوم الاثنين: "في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة "قادر 2020" على مختلف الاتجاهات".

وتابعت: "تضمن ذلك تنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية فى مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجى لقوات الصاعقة فى اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ".

وقامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالى للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجى لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوى وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود.

وتابعت: "نفذت قوات المظلات عدد من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الإستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوى لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر "الشينوك" متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز "ميسترال" وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ".

كما قامت قوات حرس حدود بالتعاون مع القوات الجوية بتأمين الحدود والسواحل المصرية، كذلك بتنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.