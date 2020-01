"أغوال" قبيحة في السماء... متى وأين ظهرت؟

وعايشت تلك "الأغوال القبيحة" حقبة الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار موقع We Are The Mighty الذي نشر قائمة الطائرات الست الأكثر قباحة في العالم وصورها إلى أن الطائرات تبدو، عادة، جميلة ورشيقة، ولكن الحظ لم يحالف بعضها، فهي تبدو قبيحة.

وفيما يلي الطائرات الست الأكثر قباحة التي ظهرت في السماء بعد الحرب العالمية الثانية:

1 – فوت إف7أو كتلاس (Vought F7U Cutlass)

كان المظهر الخارجي أهون مشاكل هذه الطائرة الأمريكية المحمولة بحرا، فالطيران عليها أمر صعب جدا، وذهب ربع هذه الطائرات ضحية حوادث التحطم. وكانت النتيجة أنها أحيلت إلى التقاعد بعد ثمانية أعوام فقط من الخدمة.

والشيء الأفظع أن 25 طيارا ممن طاروا على هذه الطائرات لقوا حتفهم.

2- ساب 21 ( Saab 21)

قامت هذه الطائرة السويدية بالطلعة الجوية الأولى في عام 1943، وأنجزت رحلتها الختامية في عام 1954. ولم يمكن أن تعيش هذه الطائرة طويلا ولو لسبب واحد هو أن صانعها لم يقرر هل يجعلها مكبسية أم نفاثة.

3 – ماكدونيل دوغلاس إف-4 فانتوم 2 (McDonnell-Douglas F-4 Phantom II)

تمتعت هذه الطائرة الأمريكية، وهي مقاتلة قاذفة ذات مقعدين، بإمكانيات قتالية، ولكنها استحقت مع ذلك، برأي الخبراء، لقب "القبيح مرتين".

أخذ الخبراء على مصممي هذه الطائرة البريطانية، وهي مقاتلة اعتراضية، أنهم وضعوا أحد المحركين على الآخر.

وطارت هذه الطائرة لأول مرة في عام 1954. وظل الأسطول الجوي البريطاني يحتفظ بها حتى عام 1988. وفضيلتها الوحيدة هي السرعة.

5 – دي هافيلاند فامبير (De Haviland Vampire)

كان منظر هذه الطائرة المقاتلة النفاثة البريطانية قبيحا بسبب مصمميها الذين ربما لم يأخذوا بعين الاعتبار أن ما يروق للطائرة المكبسية لا يليق بالطائرة النفاثة. ولعله كان حريا بهذا "الغول المصاص" أن يبتعد عن ضوء النهار.

6 – أفرو شاكليتون (Avro Shackleton AEW.2)

أنيطت بهذه الطائرة البريطانية مطاردة الغواصات المعادية، وهي طائرة بطيئة غير لبقة. وكانت النية الاستعاضة عنها بطائرة "نيمرود"، ولكن لم يتحقق ذلك. وتخلص البريطانيون في نهاية المطاف من هذه الطائرة لصالح "بوينغ يي-3".