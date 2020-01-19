"عين ترى كل شيء"... عسكريون روس يعرضون عمل كاميرا "سفيرا" الكروية في سوريا

يمكن إنزال المجمع الروبوتي إلى أسفل الآبار أو إلقائه إلى نوافذ المباني للمراقبة عن بعد.

عرض المهندسون العسكريون الروس لقطات فريدة لعمال مجمع "سفيرا" الروبوتي - جهاز يتكون من كرة بها أربع كاميرات فيديو مزودة بإضاءة LED وميكروفون وجهاز إرسال معلومات.

يمكن إنزال المجمع إلى آبار أو مناجم عميقة، وإلقائه إلى النوافذ والأماكن المغلقة لفحصها عن بعد والبحث عن أجهزة مشبوهة. بمجرد دخول الغرفة، تقف الكاميرا تلقائيًا بشكل عمودي بفضل نظام تحديد الوضع.

"سفيرا" قوية بما يكفي لتحمل السقوط من ارتفاع خمسة أمتار. يستخدم المجمع بنجاح في سوريا. يظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية أيضًا عمل المجمع الروبوتي "سكارابيي".