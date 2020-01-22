مركبة مقاتلة قديمة ترفض "التقاعد"

يظل العديد من جيوش العالم يستعين بمركبات القتال المدرعة "بي إم بي 1".

وخرجت مركبة "بي إم بي 1" إلى حيز الوجود في روسيا في ستينات القرن الماضي. وتظل هذه المدرعات تخدم العلم الوطني في أكثر من 30 دولة.

وتحتفظ مركبات "بي إم بي 1" بحيويتها نتيجة لعمليات تطويرية تحديثية تهدف إلى تجهيزها بمعدات جديدة أو زيادة قوة المحرك.

وفي سلوفاكيا، مثلا، تم تزويدها بأسلحة جديدة منها صاروخ "كونكورس" المضاد للدبابات. كما تم تجهيزها بنظام جديد لإدارة النيران يتيح استخدام الأسلحة في النهار والليل على السواء.

​وأعلنت روسيا عن طرح مختلف البرامج لتحديث مركبة "بي إم بي 1"، منها برنامج تزويدها بالمدفع الجديد الذي تحويه مركبة "بي إم بي 2".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مركبات "بي إم بي 1" التابعة للجيش الجزائري يتم تجهيزها بوحدة الأسلحة "بيريجوك" التي تحتوي على مدفع عيار 30 ملم وقاذف الرمّانات "أ غي-17" وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.