كيف نسخت الصين "قاتل الدبابات" الياباني

تم إنشاء هذا المدفع ذاتي الدفع، في السبعينيات من القرن الماضي، بالاعتماد على تصميم نظير أجنبي، مثل العديد من نماذج المعدات العسكرية الصينية. في هذه الحالة، كان المدفع الياباني تايب 60 هو الأساس.

في الواقع، كلا الخيارين متشابهان للغاية في المظهر. اليابان طورت سلاحها على أساس المدفع الأمريكي "إم-40" وأما الصين أخذت السلاح الياباني كأساس لمدفعها ذخيرة WZ-141-18 طلقة.

ويمكن أن نرى أنه يوجد نسختين من هذه المركبات القتالية استنادا إلى الصور.

نظرًا لأن مدى الإصابة يصل إلى 1350 مترًا فقط، قام المصممون الصنيون أيضًا بتركيب منصات إطلاق للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات HJ-73" Hong Jian" ، والتي هي نسخ من "ماليوتكا" السوفيتية. سمح هذا بزيادة المدى إلى 3000 متر، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

نظرًا لاستخدام الدروع الواقية من الرصاص في المركبة، فإن وزنها القتالي 6 أطنان فقط. السرعة القصوى 80 كم / ساعة.

لم يتم إنتاج "WZ-141" بشكل ضخم، على الرغم من وجود الصواريخ الموجهة، لم تتمكن من محاربة الدبابات الحديثة المطورة في السبعينيات والثمانينيات، لذلك كان العمل مقصورا على تصنيع النماذج الأولية.