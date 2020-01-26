القوات الجوية الأمريكية تستخدم مروحيات روسية في التدريبات

أعلنت إدارة العلاقات العامة في سلاح الجو الأمريكي رسمياً عن التدريبات العسكرية الأمريكية في قاعدة أريزونا الجوية، حيث تم نشر مروحيتين حربيتين من طراز مي-24.

وصرح قائد سلاح الجو الأمريكي، كورت والين أن هذه الخطوة قد اتخذت لمعرفة إمكانيات مروحيات مي-24، التي يمكن أن تستخدم ضد القوات الأمريكية، وفقا لموقع "أفياتشيون".

بحسب الموقع، خلال المناورات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واجهت مي-24 مروحيات HH-60G Pave Hawk.

تجدر الإشارة إلى أن مروحية مي-24 تعمل في حوالي 48 دولة، بعضها خصم محتمل للقوات الأمريكية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

يلاحظ أن لدى الولايات المتحدة طائرات تحاكي طائرة عدو محتمل في التدريبات، تسمى بالسرب "المعتدي".

تستخدم أيضا في التدريبات والطائرات العسكرية السوفيتية القديمة.