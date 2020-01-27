الغواصات الهندية تتسلح بطوربيدات محدثة

تنشر قيادة الأسطول الهندي تقارير مفادها أن أسطول الغواصات التابع للقوات البحرية في البلاد سيتلقى في المستقبل القريب الدفعة الأولى من طوربيدات متطورة مضادة للغواصات "فاروناسترا". ويلاحظ أن هذا سيزيد بشكل كبير من إمكانات القتال للأسطول الهندي.

وقالت وسائل إعلام هندية: "الحصول على مثل هذه الطوربيدات يضع الهند بين الدول الثمانية التي تمتلك هذه الأسلحة الفعالة. صمم الطوربيد وصنع في الهند. ويوفر قوة نيران حاسمة في حالة حدوث تصادم في البحر".

وتم الإبلاغ عن بعض خصائص الطوربيد. طوربيد Varunastra قادر على تدمير أي هدف سطحي وتحت سطح الماء تقريبًا، بما في ذلك الغواصات، على مسافة تصل إلى 40 كم. تم إطلاق العملية القتالية التجريبية للطوربيد Varunastra في الهند في عام 2018. بدأت اختبارات الطوربيدات من السفن في عام 2016.

تبلغ كتلة الطوربيد حوالي 1500 كيلوغرام، منها 250 كيلوغراما قابلة للانفجار. تصل سرعة الطوربيد إلى 74 كم / ساعة. الطوربيد قادر على العمل على عمق يصل إلى 450 م.

تم تصميم الطوربيد في مختبر العلوم والتكنولوجيا البحرية التابع لمنظمة أبحاث الدفاع والتطوير في الهند.

في البداية، سيتم تجهيز الغواصات من فئة Sindhu بمثل هذه الطوربيدات، بما في ذلك 2000 Sindushastra التي بنيت في عام 2000. أيضا، تم تسليح تافرقاطات من فئةب Talwar طوربيدات "Varunastra" ، وطرادات Kamorta وغيرها من السفن الحربية للبحرية في البلاد.

في الوقت نفسه، تدرس الهند بالفعل إمكانية تصدير فاروناسترا. سابقا، وسيتم تصديرها إلى فيتنام.