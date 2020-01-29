في الأعماق وتحت درجات شديدة البرودة... الأسطول الشمالي الروسي يختبر معدات جديدة

أفاد المكتب الإعلامي للأسطول الشمالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأن الغواصين في إدارة عمليات البحث والإنقاذ التابعة للأسطول يختبرون معدات جديدة في درجات حرارة منخفضة للغاية، على عمق 20 متراً، وتتم مراقبة مهمتهم بواسطة أجهزة مسيرة تحت الماء مزودة بكاميرات.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في التقرير: "يتم تدريب الغواصين على متن قارب الغوص متعدد الوظائف "إيفان شيفتس" في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي- مدينة سيفيرومورسك، في درجة حرارة تقل عن 20 درجة مئوية تحت الصفر. ويسمح الوضع الجليدي في خليج كولسكي بتنفيذ المهام الموضوعة."

وأشير إلى أن الغواصين يختبرون معدات جديدة باستخدام جهاز خاص لتسخين المياه، بالإضافة إلى ذلك، تتم مراقبتهم بمساعدة "أجهزة مسيرة تحت الماء يتم التحكم بها عن بعد، مزودة بكاميرات فيديو بزاوية رؤية واسعة."

وأضاف التقرير: "يحسّن الغواصون مهاراتهم العملية في فحص الجزء الأسفل لهيكل السفينة تحت الماء وقاع الحوض المائي، والبحث عن الأجسام الغارقة ورفعها، واختبار الاتصالات تحت الماء".

وتؤكد الدائرة الصحفية، أن عمليات الغوص في درجات حرارة منخفضة للغاية نادراً ما يتم تنفيذها حتى في المناطق القطبية الشمالية، لذلك يشارك في التدريب الغواصون الأكثر إعدادا.