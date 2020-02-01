منظومات "بانتسير" تسقط 100 طائرة في مختلف أنحاء العالم

كشف صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية عن استخدام منظومات "بانتسير" في مختلف بلدان العالم.

وتستخدم هذه المنظومات، وهي المنظومات الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات، في ميادين القتال لحماية القوات الصديقة من الهجوم الجوي. ويجري استخدامها في مختلف بلدان العالم، وبالأخص سوريا.

وقال فاليري سلوغين، مسؤول مكتب تصميم وسائط الدفاع الجوي الذي يحمل اسم المهندس شيبونوف، في تصريحات صحفية إن منظومات "بانتسير" أسقطت حوالي مائة طائرة مسيَّرة وربما أكثر".

وتم ذلك خلال استخدام منظومات "بانتسير" في "سوريا والمناطق الأخرى".

ومنظومة "بانتسير" آلية ذاتية الحركة تحوي صواريخ ومدفعا سريعا مضادا للطائرات.