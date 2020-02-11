صحيفة: دبابة روسية جديدة تخفض ثمن دبابة "أرماتا" المتفوقة

وتعتبر الدبابة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تي-90إم" نسخة مطورة من دبابة "تي-90". والواقع أن العملية التطويرية التحديثية التي خضعت لها دبابة "تي-90" أسفرت عن إنشاء الدبابة الجديدة.

وتمثل دبابة "تي-90إم" جيلا جديدا من الدبابات وتكاد تجاري، وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين"، دبابة روسية جديدة أخرى معروفة باسم "أرماتا".

وتتقدم دبابة "تي-90إم" على الدبابات الأخرى عدا دبابة "تي-14 أرماتا"، في القوة النارية بفضل المدفع المأخوذ من دبابة "أرماتا" وتقنية "كالينا" لإدارة النيران.

وتعتبر "تي-90إم" دبابة محصنة، إذ تم تزويدها بمنظومة "أفغانيت" للحماية النشطة ومنظومة "ريليكت" للحماية الدينامية. وتتميز دبابة "تي-90إم" أيضا بسهولة التشغيل والصيانة.

وسيتم تطوير مئات دبابات "تي-90" إلى "تي-90إم" حسب "ميليتري ووتش ماغازين". ولأن الدبابات الجديدة والمعدلة ستجهز بنفس وسائل إطلاق النار الخاصة بدبابة "أرماتا" المتفوقة فسيتم إنتاج كميات كبيرة من هذه الوسائل وهو ما سيؤدي إلى تخفيض ثمن دبابة "أرماتا" ذاتها.