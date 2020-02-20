ما خطورة السلاح السوري السري على القوات التركية...صور

في الاشتباك المحتمل بين القوات السورية والتركية، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ "توتشكا" و"أوراغان" و"سميرتش"، يمكن أن تلعب الأسلحة الأخرى التي تملكها سوريا دورًا مهمًا.

على سبيل المثال، من المعروف أنه حتى قبل اندلاع الحرب في سوريا، قام السوريون باختبار راجمة الصواريخ Khaibar-1 عيار 302 ملم، والتي يتم تركيبها على هيكل السيارات التجارية العادية.

وفقًا لبعض التقارير، لا يزال هذا المنتج سري في كثير من النواحي، تم إنشاؤه على أساس صواريخ WS-1 الصينية ويبلغ مداه الأقصى 100 كم.

من الصور النادرة لراجمة صواريخ #سورية الصنع عيار 302 ملم ..



معلومة ننشرها للمرة الاولى .. هذه الراجمة تم تطوير صواريخها بمدى ابعد .. و هناك راجمة جديدة بعيار ثقيل و صواريخها دقيقة الاصابة .. #SyrianArmy #SYRIA pic.twitter.com/B8J1Qfrl83 — Encyclopedia of Syrian military (@Syr_Mil_Wik) August 8, 2018

قبل عامين، تم الإعلان عن اختبار ناجح لنموذج حديث به صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية. هكذا يمكن الاستنتاج أن سوريا لديها أسلحة عالية الدقة يمكن أن تصل بفعالية إلى مجموعة واسعة من الأهداف. إن استخدامها ضد القوات التركية، إذا تجرأوا على شن هجوم جديد في سوريا، سيكون مفاجأة غير سارة لها، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".