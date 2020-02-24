قاتلة ومدمرة... موقع أمريكي يصف رصاصة روسية بـ"الأقوى"

وصفت وسائل إعلام أمريكية رصاصة روسية من عيار 12,7*55، كأكثر أنواع الرصاص المستخدمة فتكا، نظرا لقوتها التدميرية.

ففي تقرير نشره موقع The National Interest الأمريكي تحدث على أن القوة التدميرية لهذا النوع من الرصاص يجعله مثيرا.

ووصف الموقع الرصاصة على الرغم من سماكة الخرطوش بأنها تستطيع تحقيق إصابات قاتلة، وهي مناسبة لتحقيق عدد من الرشقات السريعة.

كما يمكن لهذه الرصاصة اختراق الدروع الحديثة والتي لايستطيع الرصاص عيار 9*39 مم اختراقها.

بالإضافة لذلك فإنه عادة ما تستخدم هذه الرصاصة في بنادق القنص من نوع VSSK ، وكذلك مسدسات الإقتحام RSh-12.

كما أشار الموقع إلى إمكانية استخدام هذه الرصاصة في البندقية الهجومية الكبيرة من نوع ASH-12 (ShAK-12).