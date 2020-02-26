طائرات درون تتسلح ببنادق مضادة للدبابات

وخصصت الطائرتان المعروفتان باسمي "باراجيرويوشايا تروبا" و"كفادرو 1400" لمكافحة المدرعات الخفيفة.

وقال ألكسندر فيلتشيكوف، المتحدث باسم مؤسسة "ديسبلاي" المصنعة للطائرات، إن الطائرتين الجديدتين تتسلحان ببندقية "إر بي جي 26" المضادة للدبابات وهي قاذف القنابل الصاروخية المضادة للدبابات عديم الارتداد. وتخترق قنبلة بندقية "إر بي جي 26" درعا من الصلب لمسافة 440 ملم ودرعا من الخرسان لمسافة 1 متر ودرعا من الطوب لمسافة 1.5 متر.

وتتقدم الطائرتان الجديدتان على ما صنعته بيلاروسيا من الطائرات المماثلة في وقت سابق في المواصفات الفنية والقتالية.

يذكر أن بيلاروسيا بدأت تختبر الطائرات المسيرة القتالية المحلية الصنع في يونيو/حزيران 2018.