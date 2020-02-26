أيهما أقوى "سو-35" أم "ميغ-35"

ظهرت في روسيا في الفترة الأخيرة طائرات مقاتلة جديدة منها "سو-35" و"ميغ-35".

وهناك أوجه شبه كثيرة بينهما أهمها أنهما تستخدمان نفس النوع من الذخائر، ويمكن تجهيزهما بصواريخ جديدة فائقة السرعة تمكِّنهما من ضرب المقاتلات المعادية على بعد 400 كيلومتر. ويمكن تزويد مقاتلة "سو-35" بـ12 صاروخا بينما يمكن تزويد "ميغ-35" بـ8 صواريخ.

وتستخدم الطائرتان محركا مزودا بتقنية توجيه الدفع ما يمنحهما قدرة حركية فائقة.

ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" مزودة برادار "إيربيس" الذي يستطيع اكتشاف المقاتلات المعادية على بعد يزيد على 400 كيلومتر بينما يستطيع اكتشاف الطائرات الخفية على بعد يزيد على 80 كيلومترا، ويمكنه أن يتعقب 30 هدفا جويا في آن واحد. ولم يتم إعلان إمكانيات مقاتلة "ميغ-35" لاكتشاف الأهداف، ولكن نوع ذخائرها يدل على أنها تستطيع رصد الطائرات المعادية على بعد كبير، وفقا لـ"ميلتري ووتش".

وتبدو مقاتلة "سو-35"، برأي بعض الخبراء، أقوى، ولكن لمقاتلة "ميغ-35" مزايا مهمة منها أن هذه الطائرة تستطيع الإقلاع من ممر أقصر.

وجاء في مجلة "الرصد العسكري" أن "سو-35" طائرة راقية يمكن الاعتماد عليها أثناء مواجهة أفضل طائرات العالم، ولكن مقاتلة "ميغ-35" هي أيضا قادرة على ذلك ولا سيما أنها تتفوق على غالبية المقاتلات الغربية في نواح كثيرة.