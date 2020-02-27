تجربة صاروخ فائق السرعة... لأول مرة "تسيركون" ينطلق من البحر

وكشف مصدر عسكري أخيرا أنه تم إطلاق صاروخ "تسيركون" من سفينة على سبيل التجربة. وأجريت هذه التجربة، وهي أول تجربة لإطلاق صاروخ "تسيركون" من السفينة الموجودة في البحر، في يناير/كانون الثاني 2020، حسب المصدر.

وقيل إن الصاروخ انطلق من فرقاطة موجودة في بحر بارينتس نحو هدف موجود في أحد ميادين التجارب العسكرية في شمال جبال أورال الذي يبعد عن بحر بارينتس بأكثر من 500 كيلومتر.

ومن المعروف أن صاروخ "تسيركون" هو صاروخ فائق السرعة يمكن أن تبلغ سرعته 9 ماخ (9 أمثال سرعة الصوت)، ويستطيع إصابة أهداف في البحر والبر على بعد يزيد على ألف كيلومتر. ويشار إلى أن طول صاروخ "تسيركون" يبلغ 8 إلى 10 أمتار، وأن رأسه المدمر يزن 300 إلى 400 كيلوغرام.