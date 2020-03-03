قاذفة "بي-2" الأمريكية تخرج من الخدمة

سيتألف أسطول القاذفات الأمريكية من نوعين من الطائرات: الطائرة B-52 Stratofortress المحدثة بشكل عميق، و B-21 Raider، وهي قيد التطوير. ستتم إزالة الطائرتين B-1 Lancer و B-2 من الخدمة، والأولى - قريبًا جدًا.

وقال الجنرال ديفيد نعوم، نائب رئيس أركان خطط وبرامج سلاح الجو الأمريكي في الكونغرس، "إن الحصول على أسطول من قاذفتين أمر مهم في ضوء الانتقال إلى استراتيجية جديدة نسميها "منافسة القوى العظمى"- الاستعداد لصراع مسلح مع دول مساوية مثل الصين أو روسيا"، بحسب موقع "إير فورس تايمز".

وأصبحت حقيقة أن الجيش الأمريكي سيتخلص من B-1 Lancer ، واضحة منذ زمن طويل. أسطول القاذفات الأسرع من الصوت، الذي توقف منذ 32 عامًا، في حالة تقنية سيئة: فمن بين 62 طائرة، هناك 6 طائرات عاملة فقط.

وأضاف نعوم: "لقد كنا نستخدم لانسر على مدى السنوات القليلة الماضية بنشاط. إن حالة بعض الطائرات في قاعدتي إلسورث ودايس الجويتين سيئة. سيتم وقف تشغيل 17 قاذفة هذا العام".