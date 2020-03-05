مجلة تكشف سرا خطيرا عن الغواصات الإيطالية

كشفت مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي انطلقت في أواخر فبراير/ شباط الماضي، سرا خطيرا عن الغواصات الإيطالية، المشاركة فيها.

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن صورة إحدى الغواصات الإيطالية المشاركة في مناورات "ديناميك مانتا"، التي شاركت فيها 14 غواصة وسفينة من 9 دول في البحر المتوسط، كشفت سرا خطيرا.

وتابعت المجلة الأمريكية: "تكشف الصورة وجود تصميم غير تقليدي على سطحها، لا يمكن للأشخاص العاديين ملاحظته، ألا وهو وجود 9 نقاط رمادية، تلفت الانتباه إلى امتلاك تلك الغواصة القدرة على تنفيذ مهام سرية بواسطة أفراد القوات الخاصة البحرية "الضفادع البشرية".

وتقول المجلة، إن تلك النقاط عبارة عن غواصات صغيرة ملحقة بالغواصة الأم، تكون مخصصة للقوات الخاصة، وكل منها يمكنه نقل 6 أفراد من الضفادع البشرية.

وتكمن أهمية الغواصات الصغيرة في قدرتها على نقل أفراد القوات الخاصة إلى شواطئ العدو، في المياه الضحلة، التي لا تستطيع الغواصات الضخمة الوصول إليها.

ولفتت المجلة إلى أن البحرية الإيطالية كانت تستخدم تكتيكات مشابهة منذ الحرب العالمية الأولى.

New article, Photo of #DynamicManta2020 NATO exercise shows something interesting re Special Forces capabilities of Italian #Submarines. A lot of my followers already know about this stuff, but hoping to create more interest in subs etchttps://t.co/UXZLXZxwDI — H I Sutton (@CovertShores) March 4, 2020

وبينما تكشف بعض الدول بعض ملامح غواصات مشابهة للقوات الخاصة البحرية، فإنه لا يتوافر الكثير من المعلومات عن هذا السلاح السري، الذي تملكه البحرية الإيطالية.

© REUTERS / ANTONIO PARRINELLO غواصة إيطالية مشاركة في مناورات "ديناميك مانتا 20" في البحر المتوسط الخاصة بمقاومة الغواصات بمشاركة 9 دول من حلف الناتو

وبحسب المجلة، فإن تلك الغواصات الصغيرة تعرف بمركبات الغواصين "إس دي في"، ويمكنها حمل 6 أفراد على الأقل، مشيرة إلى أن امتلاك القوات الخاصة الإيطالية تلك الغواصات يمنحها القدرة على الوصول إلى العديد من شواطئ البحر المتوسط في سرية تامة.