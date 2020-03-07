الأمريكيون يعرضون نظام أسلحة ذكي...فيديو

في 28 فبراير/شباط 2020 ، نشر صحفي مجلة الطيران، بيت هوست على تويتر فيديو غريب وليس فيه معلومات. فيديو التقطته بكاميرا الهاتف يظهر مبدأ عمل النظام الذكي للتحكم بالذخيرة "غولدين هورد، بحسب موقع "وارهيد".

AFRL's Golden Horde networked collaborative weapons demo pic.twitter.com/N0RcaaqU5N — Pat Host (@Pat_Host) February 28, 2020

ظهرت المعلومات الأولى حول هذا النظام في نهاية عام 2019. يجب تثبيته على أي ذخيرة موجهة، سواء كانت موجودة أو واعدة، ودمجها في سرب متفاعل. سيحدد هذا السرب أيًا من الذخيرة سترسل لضرب كل هدف يحدده المشغل. وبعد أربعة أشهر، تم وضع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد للنظام. والعمل عليه جار.