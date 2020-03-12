طائرتان تابعتان للبحرية الروسية تحلقان قرب حدود أمريكا

وأبلغ مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وكالة "سبوتنيك" أن الرحلة استغرقت حوالي 12 ساعة، وأن طائرات مقاتلة أمريكية رافقت طائرتي "تو-142" عندما حلقتا في منطقة الاسكا. وقضت الطائرتان الروسيتان 4 ساعات برفقة المقاتلات الأمريكية.

ولم تكن هذه هي العملية التدريبية الأولى بمشاركة طائرات "تو-142" في الفترة الأخيرة. فقد حلقت طائرات من هذا الطراز فوق بجار اليابان والنرويج وبارينتس في وقت سابق.

وتتمثل الوظيفة الأساسية لطائرة "تو-142" في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.