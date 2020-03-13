"كورنيت" سلاح فعال ضد الإرهابيين

وصُنعت منظومة "كورنيت" في روسيا. وتم تطويرها في الفترة الأخيرة. وأطلق على نسختها المطوّرة اسم "كورنيت أ إم".

وأصبح الجيش الجزائري أول جيش أجنبي يتسلح بصواريخ "كورنيت أ إم" وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا". وتوضع صواريخ "كورنيت أ إم" وقواذفها في سيارات "تيغر إم".

Algeria become the 1st country outside russia to receive KORNE-EM atgm system

with enhanced range of 10 kilmtrs

the system can launch 4 missiles against 2 different targets

the vehicule can carry 16 kornet atgm pic.twitter.com/BPBGjOx0W4 — kimo dial (@kmldial70) March 8, 2020

​ومن المعروف أن مدى "كورنيت أ إم" يبلغ 10000 متر. وتستطيع صواريخ "كورنيت أ إم" اختراق درع سمكه 1300 ملم.

ويمكن استخدام صواريخ "كورنيت أ إم" في أي وقت من النهار والليل. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف الجوية.

وذكرت الصحيفة أنه تم قبل عامين تدمير سيارة تابعة لإحدى المجموعات الإرهابية في منطقة إدلب السورية. وقيل إن السيارة دمرها صاروخ أطلقته القوات الحكومية من مكان يبعد أكثر من 7000 متر عن السيارة. وفي ظن الخبراء العسكريين فإن الصاروخ الذي دمر سيارة الإرهابيين هو "كورنيت أ إم".