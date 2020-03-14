الدب والتنين... روسيا والصين تناقشان إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء، اليوم السبت، إن الصين وروسيا تبحثان على مستوى مجموعة عمل ثنائية إمكانية التعاون في إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك":" أحد وجهات التعاون التي تبحث - التعاون في إنشاء قاعدة على سطح القمر".

وأضاف: "تمت مناقشة خيارات مختلفة لمثل هذا التعاون- إنشاء قاعدة مشتركة أو قواعد قمرية مجاورة"، موضحا، أن "درجة التكامل، بهذا الإطار بحاجة إلى المزيد من المناقشة".

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.