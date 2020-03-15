الولايات المتحدة ترسل حاملتي طائرات إلى منطقة الخليج

كتبت مجلة Military Watch Magazine أن الهجمات الصاروخية على قاعدة التاجي الأمريكية وانتقاد الحكومة العراقية أصبحت السبب في إرسال البنتاغون حاملتي طائرات إلى منطقة الخليج.

ووفقًا للجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM)، فإن حاملات الطائرات من طراز نيميتز – "هاري ترومان"، و"دوايت أيزنهاور" والمجموعة البحرية المصاحبة لها - ستعمل في المنطقة لفترة طويلة.

وبحسب الجيش فإن حاملات الطائرات هي "جزء عائم من السيادة الأمريكية".

وكان الجيش العراقي قد أعلن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أمريكيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرون في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي.