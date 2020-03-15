اليابان تطور أسلحة أسرع من الصوت

قدمت وزارة الدفاع اليابانية خطة لتطوير نوعين من الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت بأنواع مختلفة من الرؤوس الحربية. تم نشر المعلومات ذات الصلة على الموقع الرسمي لوكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية (ATLA).

تشير الخطة، على وجه الخصوص، إلى التطوير الواعد لنوعين من الأسلحة: صاروخ كروز HCM أسرع من الصوت ووحدة سرعة HVGP.

HCM عبارة عن صاروخ بمحرك جوي نفاث أسرع من الصوت، HVGP عبارة عن مجمع صاروخي يعمل بالوقود الصلب يرسل وحدة التسريع إلى الارتفاع المطلوب، بعد الانفصال، ستكسب سرعة تفوق سرعة الصوت وتذهب إلى الهدف.

يتحدث برنامج ATLA أيضًا عن أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية التي ستجهز بها الصواريخ الأسرع من الصوت الجديدة. سيتم استخدام الذخيرة الخارقة للدروع لضرب الأهداف البحرية، المصممة خصيصًا لاختراق سطح حاملة الطائرات، لمكافحة الأهداف الأرضية، سيتم تطوير ذخيرة خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط استخدام رؤوس حربية متعددة، مما سيسمح للصواريخ بضرب أهداف متعددة على مساحة كبيرة.

وفقًا لخريطة طريق ATLA ، يجب أن تبدأ اختبارات النماذج الأولية الأولى لهذه الصواريخ من 2024 إلى 2028. إذا نجحت، يمكن للصواريخ الجديدة أن تدخل الخدمة في أوائل الثلاثينيات.

من أجل دعم أنظمة الملاحة الصاروخي في HCM و HVGP ، يخطط الجيش الياباني لنشر شبكة من سبعة أقمار صناعية، ستكون المسؤولة عن "توجيه" الصواريخ، أنظمة رادارية مصممة لاستهداف الأهداف البحرية في أي ظروف جوية، بالإضافة إلى أنظمة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء.