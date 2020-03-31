وصول دبابات إلى ضواحي موسكو للتحضير لـ"عيد النصر"...فيديو

وصلت لضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا لمنطقة ألابينو 30 دبابة من طراز Т-34-85، والتي من المفترض مشاركتها في العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى "عيد النصر" على الفاشية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول هذه الدبابات، بعد أن خضعت لإصلاحات شاملة في مصنع بمدينة سان بطرسبورغ.

وسيبدأ طاقم الدبابات والأفراد العسكريين بالتدريب على قيادتها.

وبحسب تصريحات الوزارة، فإنه في الوقت الحالي يتم استقبال جميع الآليات الحربية القديمة التي خضعت لجملة من الإصلاحات الشاملة، وسيقوم فريق من الاختصاصين بتدريب السائقين على قيادتها.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن أنه سيتم عرض أحدث آلية هندسية عسكرية في موسكو في 9 مايو/أيار.

وتمت صناعة هذه الآلية لإقامة العوائق أمام القوات المعادية في ميدان القتال. وتحقق الآلية مهمتها من خلال زرع الألغام.